Ghid anti-înghesuială: 12 idei de organizare şi amenajare pentru o bucătărie mică O bucatarie mica este o invitatie la idei creative. Dar oricat de jucause si inovatoare ar fi ele, pregateste-te pentru o serie de compromisuri. Poate nu vei reusi sa integrezi o chiuveta cu o cuva generoasa, dar cu cateva trucuri de organizare, vei obtine suficient spatiu de depozitare pentru toate farfuriile simpatice la care nu vrei sa renunti. Uite cum poti sa folosesti la maximum spatiul limitat de care dispui. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

