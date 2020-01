Gheţarii din Noua Zeelandă au căpătat o nuanţă maronie din cauza incendiilor din Australia Fumul degajat de incendiile de vegetatie din Australia a ajuns in Noua Zeelanda, situata la o distanta de cateva mii de kilometri, iar ghetarii, care de obicei au culoarea alba, au prins o nuanta caramel, potrivit serviciilor de meteorologie si relatarilor de pe retelele de socializare, informeaza AFP.



Prezenta fumului, insotit de un miros intepator, a fost remarcata pentru prima data in aceasta zona miercuri dimineata. In anumite regiuni, soarele a fost vazut sub forma unui glob rosu sau auriu, in functie de grosimea norului toxic.



"Putem vedea foarte clar fumul care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

