Gheorghiţă: Avem peste 40% din populaţia adultă vaccinată anti-Covid-19 Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva Covid-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca numai in ultimele 72 de ore s-au administrat peste 360.000 de doze de vaccin si ca in acest moment, in Romania, peste 40% din populatia adulta s-a vaccinat. Gheorghita a facut un apel catre universitatile de medicina sa organizeze maratoane ale vaccinarii in marile orase si a precizat ca un astfel de maraton se va desfasura la Bucuresti in fiecare sfarsit de saptamana, pana la finalul anului. „In ultimele trei zile, intreaga tara a fost intr-un maraton de vaccinare pentru ca, in ultimele 72 de ore,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

