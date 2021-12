Gheorghe Valentin Rotar: „2021 – Un an excelent pentru Blaj!” 2021 a fost anul cu cele mai mari investiții din istoria Blajului! In acest an, Primaria Municipiului Blaj a efectuat investiții in valoare de 43 milioane de lei, o mare parte dintre acestea fiind pe fonduri europene. Acestea reprezinta lucrari finalizate sau aflate in derulare. Va prezint un bilanț al celor mai importante lucrari și proiecte derulate in acest an: • PROIECTE PE FONDURI EUROPENE: – Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Blaj – 60%, finalizare 2022; – Construirea celor 5 strazi și a rețelei de canalizare cartier Chereteu – 67%, finalizare 2022; – Reabilitarea și modernizarea cartierului… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

