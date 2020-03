Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat ca in urma testului pe care l-a facut, a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat in seara zilei de 24 martie la Spitalul Județean de Urgențe din Suceava, unde va urma tratamentul prescris de medicii suceveni.Gheorghe Flutur a declarat ca are incredere in medicii și intregul personal din Spitalul Județean Suceava de care il leaga multe lucruri bune și investiții importante facute an de an. „Astazi ma incearca un sentiment de adanca tristețe ca foarte mulți suceveni, din care, din pacate, și un numar mare de cadre…