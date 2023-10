Stiri pe aceeasi tema

- „Convergența cultural-spirituala in invațarea experiențiala a religiei” a fost tema centrala abordata anul acesta in cadrul intalnirii de lucru a profesorilor de religie din județul Suceava. Evenimentul metodic, la care au participat atat profesorii titulari, care predau disciplina in unitațile de invațamant…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului județean va veni cu un Proiect de Hotarare prin care propune organizarea unor evenimente dedicate Zilei Bucovinei, la 105 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. ”Astfel, in parteneriat cu Arhiepiscopia…

- Astazi, 15 septembrie 2023, Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a efectuat o vizita de lucru la Manastirea Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava, alaturi de domnul Președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și de Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu. Delegația a fost intampinata…

- Ministrul dezvoltarii, Adrian Ioan Veștea, a semnat, astazi, la Suceava, 20 de contracte de finanțare pentru proiecte aprobate in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Semnarea contractelor a avut loc in Sala Unirii a Consiliului Județean Suceava, in prezenta șefului administrației…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Ioan Veștea, vine vineri in vizita de lucru in Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Ministrul se va intalni cu șeful administrației județene la ora 14.00 pentru o ședința de lucru, dupa care va merge la Arhiepiscopia Sucevei și…

- Manastirea Sucevița, Protopopiatul Radauți, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, organizeaza licitația in vederea adjudecarii lucrarilor de conservare-restaurare a picturii murale exterioare executate in tehnica „a fresco” care va avea loc in data de 23 septembrie 2023, ora 13, la Manastirea Sucevița.…

- In Sala Unirii a Palatului Administrativ a avut loc astazi o intalnire intre suceveni din diaspora și reprezentanți ai autoritaților publice locale și ai altor instituții din județ. La invitația președintelui Gheorghe Flutur, la evenimentul care face parte din cadrul Lunii Diasporei, proiect al Consiliului…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectorul Media și Comunicare și Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viața, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizeaza cea de-a treia ediție a Concursului Național de…