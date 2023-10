Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…

- Statul nu reușește sa valorifice bunurile „monstrului din Caracal”, in condițiile in care pe acesta instanța l-a condamnat la 30 de ani de pușcarie, dar și la plata a peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime și la plata cheltuielilor cu ancheta.

- Gheorghe Dinca, cunoscut ca „Monstrul din Caracal,” s-a aflat in centrul unui conflict violent in inchisoare, acolo unde a incercat sa-și impuna cu forța autoritatea. Conform unor surse din mediul carcerar, Dinca a reușit sa devina o autoritate printre deținuți, respectand in egala masura regulile din…

- Ultima persoana cu care a avut un conflict a ramas inconștienta. Victima a putut sa-și revina abia dupa cateva ore. Episodul vine in contradicție cu imaginea pe care o afișeaza Dinca, mai ales dupa ce s-a pocait .Gheorghe Dinca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 30 de ani de inchisoare…

- Ultima persoana cu care a avut un conflict a ramas inconștienta. Victima a putut sa-și revina abia dupa cateva ore. Episodul vine in contradicție cu imaginea pe care o afișeaza Dinca, mai ales dupa ce s-a pocait. Gheorghe Dinca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 30 de ani de inchisoare…

- Primaria Timișoara a reușit sa redobandeasca, pentru statul roman, cu dreptul de administrare al municipalitații, una dintre vilele de pe Bulevardul CD Loga, mai precis cladirea de la numarul 52. Surprinzator, așa cum spune primarul, nici nu a fost un nou litigiu, ci au fost folosite alte dosare și…

- „Haideti sa vedem toate solutiile de la specialisti! Cred ca ar trebui sa cream un cadru legal unde parintii sa poata solicita autoritatilor, medicilor de familie, o eventuala testare a minorului si statul sa acopere aceste cheltuieli. Eu cred ca ar fi o abordare corecta. Daca eu, parinte, sunt ingrijorat,…