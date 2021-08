Geta Sandu: Buni zori întârziați, maestre! Să aveți cea mai frumoasă zi a nașterii dumneavoastră Buni zori intarziați, maestre! Sa aveți cea mai frumoasa zi a nașterii dumneavoastra. Sunt saptezecisitrei, ce mai conteaza. Ați fost ales de Dumnezeu sa infaptuiți lucruri sfinte și de unii nici visate, dar sa fie și realizate. O spun cu toata sinceritatea mea… Ieri ați fost cel mai fericit om, poet, ctitor și prieten de zori de zi. Frumoasa voce a Giorgianei ne-a transmis vorbele dulci și pline de dulceața de august cu miros de mere Florina. Luciana care flutura aripile ei frumoase, ca un fluture in Raiul in Muzeul Pietrei. Bisericuța liniștita și racoroasa sub piatra eternitații și apoi ca… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

