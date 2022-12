Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno (26 de ani) este Fotbalistul Strain al Anului 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor. Atacantul de la FCSB a povestit cum este sa lucreze cu Gigi Becali, dar și cu Adrian Mititelu, la FCU Craiova. Compagno a jucat la olteni intre 2020 și 2022. El a fost adus in Romania de la Tre Fiori,…

- Gigi Becali vrea ca Mihai Pintilii sa conduca FCSB in continuare și a oferit exemplul lui Marius Croitoru, care a driblat regulamentul cu ajutorul unui tehnician cu licența Pro, insa acest lucru e exclus pentru ca Pintilii nu are nici macar carnet de antrenor! „Avem antrenor, de ce ma intrebați daca…

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu a fost mulțumit de prestația lui Billel Omrani (29 de ani, atacant) cu FCU Craiova (2-0). Francezul a fost titular in locul lui Andrea Compagno, a carui prezența in Banie l-ar fi costat pe Becali 100.000 de euro. Omrani a fost inlocuit in minutul 56 cu David Miculescu,…

- Dupa golul cu Rapid, Octavian Popescu a avut și in meciul FCU Craiova - FCSB o execuție spectaculoasa. Mijlocașul de 19 ani a deschis scorul in minutul 4 al meciului de pe „Ion Oblemenco”, cu un șut violent, de la 20 de metri. VIDEO Octavian Popescu, gol spectaculos in FCU Craiova - FCSB Dupa o centrare…

- Dupa 0-5 cu Silkeborg, Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat nemulțumit de jucatorul sau preferat, Octavian Popescu. Decarul roș-albaștrilor a fost titular in Danemarca, dar a avut o evoluție dezamagitoare și a greșit decisiv la golul de 1-0. ...

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FCSB, scor 2-1. Gigi Becali a intervenit dupa miezul nopții și a transmis ca se teme pentru accederea in play-off. Gigi Becali spune ca din acest moment, unicul obiectiv al formației va fi calificarea in play-off. In Conference League va introduce o echipa a rezervelor.…

- Adrian Porumboiu (71 de ani), fostul finanțator al lui FC Vaslui, a oferit un raspuns haios atunci cand a fost pus sa comenteze transferul lui Billel Omrani la FCSB. Atacantul francez de 29 de ani e „feblețea” patronului Gigi Becali, insa problemele pe care le are cu greutatea sunt apasatoare. „M-am…

- Atacantul algerian Billel Omrani (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, a semnat un contract cu FCSB, iar Gigi Becali i-a pregatit un salariu consistent.Pentru ca nu și-a gasit o echipa in afara Romaniei, Billel Omrani a revenit in Superliga, fiind convins sa accepte…