Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a vizitat, joi, Complexul Muzeal „Avram Iancu” din satul Incesti, comuna Avram Iancu, ce include Casa memoriala a „Craisorului Muntilor”. Nicolae Ciuca a depus cu acest prilej, in sunet de tulnic, o coroana de flori albe la bustul lui Avram Iancu amplasat…

- Declarație Nicolae Ciuca, dupa vizita la Ambulanța Campeni: Astazi, de Ziua Ambulanței din Romania, i-am felicitat și le-am strans mana salvatorilor din Serviciul județean de Ambulanța Alba, Stația Cimpeni. Lor și tuturor echipelor din țara care gestioneaza misiuni de salvare, le mulțumesc pentru efortul…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a vizitat, joi, Complexul Muzeal "Avram Iancu" din satul Incesti, comuna Avram Iancu, ce include Casa memoriala a "Craisorului Muntilor". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ”Salut decizia Comisiei Europene, pe care o consider un semnal de incredere si de sustinere a prioritatilor Romaniei. Raspundem cu responsabilitate gestului de solidaritate europeana. Suntem pregatiti sa gestionam transparent si cat mai eficient sumele alocate. Fiecare cetatean va putea urmari online,…

- Manifestarile dedicate celei de-a 50-a aniversari a „Intalnirii moților cu istoria” s-au desfașurat astazi la Cheia – Dupapiatra, comuna Buceș. Astfel a fost omagiata lupta eroica a moților de pe aceste meleaguri, in timpul revoluției pașoptiste. Totodata, a fost cinstita memoria martirilor…

- „Romania ofera toate premisele necesare pentru sustinerea investitiilor cu capital autohton si strain, avand in vedere conflictul armat din Ucraina si cresterea inflatiei. Printre subiectele discutate s-au aflat integrarea tinerilor pe piata muncii si dezvoltarea invatamantului dual, angajamentul Romaniei…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, in discutiile avute cu managementul societatii, premierul a apreciat modelul sustenabil de business, bazat pe bune practici si protocoale in lantul de productie si distributie, in masura sa asigure produse de calitate pentru consumatori. ”Ceea ce am vazut astazi…

- Cu ocazia Zilei Tineretului, consiliul Tineretului din Romania a venit cu o propunere neobișnuita. Aceștia au prezentat studiul ‘’ Tineri dupa pandemie: Orașe Fericite” care arata nivelul de fericire al tinerilor din Romania. Rezultatul te va uimi cu siguranța. Vezi care este cel mai ‘’trist’’ oraș…