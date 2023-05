Cutremur semnificativ in Romania (VIDEO)

Un cutremur semnificativ s a produs in seara de 22 mai 2023 in Romania.Conform Institutului National pentru Fizica a Pamantului, "in ziua de 22.05.2023, 20:46:42 ora Romaniei , s a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 13 km.Cutremurul s a produs la 22km SE de Arad, 47km NE de… [citeste mai departe]