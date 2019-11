Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, la Penitenciarul Rahova, din Romania. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cațiva deținuți de la Penitenciarul Rahova, din București, au dat foc la mai multe bunuri din salon.Angajații penitenciarului au cerut ajutorul ISU.

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, s-a plans pe retelele de socializare de principala problema din Bucuresti, traficul. Partenera lui Dragnea a postat un selfie din masina, fotografie insotita de mesajul „Selfie-ul de blocat in trafic' dimineata'. Imediat prietenii virtuali ai Irinei…

- Liviu Dragnea a fost eliberat din inchisoare ieri, pentru o zi, ca urmare a unei decizii a conducerii Penitenciarului Rahova, relateaza Digi 24. In aceasta dimineața, fostul lider PSD s-a intors in detenție. In timpul celor 24 de ore in care a fost liber, acesta nu luat legatura cu nimeni din partid…

- Muncitorii Primariei Capitalei au gasit recent urme de gloanțe de la Revoluția din 1989 pe fațada unei cladiri monument istoric din București, de pe Calea Victoriei - imobil care a intrat in reparații, potrivit lui Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea.Urmele de gloanțe…

- Deținutul aflat in custodia Penitenciarului Rahova, care a evadat luni de la un punct de lucru din comuna Pantelimon, a fost prins cateva ore mai tarziu in București, anunța reprezentanții Penitenciarului Rahova.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am…

- Zeci de perchezitii au loc miercuri dimineata, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate documente si de la o institutie publica din Capitala. De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la audieri.…

- Cel mai mare dintre fratii clanului Duduianu, Emi Pian, a iesit pe picior mare din inchisoare.Interlopul din Capitala a fost intampinat cu artificii, lautari, șampanie si invitati speciali, la ieșirea din Penitenciarul Rahova. Familia si apropiatii interlopului l-au asteptat in fata Penitenciarului…

- Minora cautata in toata Capitala de mii de polițiști și cetațeni dupa ce a sunat la 112 susținand ca este sechestrata intr-un apartament a fost gasita. In urma audierilor ea a declarat ca a facut o farsa la adresa autoritaților.”Minora de 16 ani, Denisa Calin, care a telefonat la 112 reclamand …