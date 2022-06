Germanii reactivează vechile centrale pe cărbune pentru producția de electricitate “Pentru a reduce consumul de gaz, trebuie folosit mai putin gaz pentru a genera electricitate. In schimb, centralele pe carbune vor trebui folosite mai mult”, a spus ministerul german al Economiei intr-un comunicat. “Consumul de gaze trebuie sa continue sa scada si mai mult gaz trebuie sa aterizeze in depozitele cu riscul de a fi cu adevarat strans pentru iarna”, adauga ministrul Economiei Robert Habeck intr-un document obtinut de agentia de presa germana DPA. Guvernul planuieste fonduri de miliarde de euro pentru finantarea acestor masuri, a aflat DPA din cercurile guvernamentale. Habeck a lucrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

