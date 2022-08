Germanii au început să fure lemne din pădure, speriați că vine iarna și criza energetică o să-i lase în frig Criza energetica și teama ca in iarna viitoare va fi frig in case creeaza probleme proprietarilor germani de paduri: sunt din ce in ce mai multe raportari de furturi de copaci, scrie Die Welt, preluat de portalul de știri din disapora Ziarul Romanesc.Intre 10 iunie și 1 iulie, aproape 9 metri cubi de lemn au disparut in zona parurarului Carsten Breder, in Paderborn, in Renania de Nord-Westfalia. Buștenii zaceau pe marginea unui drum, așteptand sa fie ridicați de cumparator.Furtul a necesitat o planificare atenta. Pentru padurar, nu exista niciun dubiu: „Autorii trebuie sa fi venit cu un camion… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

