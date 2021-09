Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este timp pentru ca blocul conservator din Germania sa intoarca rezultatele sondajelor ce indica o infrangere istorica la alegerile din aceasta luna, a avertizat joi Markus Soder, liderul CSU, ramura bavareza a conservatorilor, citat de DPA. "Daca mai exista o sansa de a rupe tendinta,…

- Consilierii locali social-democrați spun ca Timișoara este „municipiul cu cele mai mari taxe și impozite din Romania”. Se opun majorarii impozitelor pentru anul 2022 și spun ca vor purta dialoguri cu colegii lor din PNL și Pro Romania. Mai mult, il acuza pe primarul Dominic Fritz de minciuna.

- Dacia Sandero a reușit sa devina și in Germania lider al pieței, pe clasa B, in segmentul clienților persoane fizice, in iulie, in contextul in care Germania a traversat o luna de declin al inmatricularilor de autoturisme. Dacia Sandero a reușit sa puncteze și in Germania, in luna iulie, chiar daca…

- Pâna acum a fost favorit la alegerile din Germania. Dar Armin Laschet, al doilea finalist desemnat de Angela Merkel, și-a început campania miercuri, pe fondul unei caderi în sondaje, care ar putea duce la surprize, potrivit AFP.Liderul conservatorilor germani și-a început…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Maine vom afla daca avem sau nu tulpina Delta prezenta in țara noastra. Cu un anunț in acest sens au venit specialiștii in sanatate, in cadrul unei conferințe de presa. © AFP 2021 / JOEL SAGETPfizer vrea autorizarea unei doze suplimentare de vaccin pentru combaterea tulpinii…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a fost reinvestit miercuri de parlament in functia de prim-ministru, un vot care pune capat crizei politice din ultimele saptamani, dar care il lasa pe premier sa navigheze intr-un peisaj politic marcat de incertitudini inaintea alegerilor de anul viitor,…

- Un studiu ce a fost realizat in Germania a descoperit ca aceste sandale sunt confectionate dintr-un material cancerigen.In acest studiu, oamenii de stiinta au selectat 10 perechi de sandale-saboti produse de cel mai bun brand de pe piata si apoi le-au analizat intr-un laborator. Rezultatele descoperite…