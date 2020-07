Germania vrea să pună capăt comerţului cu carne ieftină Dupa ce descoperirea unui focar de coronavirus la abatorul de la Guetersloh a declansat o dezbatere cu privire la standardele din industria alimentara din Germania si la dependenta de mana de lucru a muncitorilor emigranti, in special din Romania, ministrul german al Agriculturii, Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Industria carnii din landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei, unde peste 1.400 de angajati au fost confirmati cu COVID-19, va fi obligata de la 1 iulie sa isi testeze angajatii pentru coronavirus de cel putin doua ori pe saptamana, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din regiune, informeaza…

- Autoritatile din landul german Renania de Nord - Westfalia au anuntat marti ca masurile de carantina reinstituite in districtul Guetersloh, in urma importantului focar de coronavirus depistat la un abator local al companiei Toennies, vor fi extinse la districtul invecinat Warendorf, informeaza dpa…

- MAE anunța ca s-a autosesizat dupa ce prim-ministrul Armin Laschet din Renania de Nord-Westfalia ar fi considerat ca muncitorii din Romania si Bulgaria au introdus virusul in fabrica de carne Tonnies din...

- Niciun procesator din Romania nu a accesat schema pentru acordarea unui ajutor pentru depozitarea privata a anumitor produse agroalimentare, intrata in vigoare in 7 mai, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

- Discutiile purtate de oficialii din cele doua tari au dus la modificari ale legislatiei muncii din Germania, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Violeta Alexandru: ”Am vizitat 3 ferme din Germania. De 15 ani, niciun ministru al muncii din Romania nu s-a deplasat in strainatate,…

- Romanii aleg calea strainatații pentru un ban in plus, insa mulți ajung sa-și blesteme zilele. Marturii ale celor ajunși in Austria ca ingrijitori sau in Germania la cules de sparanghel au starnit revolte. Europenii par sa exploateze tot mai mult forța de munca ieftina venita din Romania.

- Potrivit procurorilor, cu aproximativ trei zile inainte de moartea sa, lucratorul sezonier a prezentat simptome de raceala nși nu a ieșit la munca. „In ziua morții sale, lucratorul a vrut sa-și reinceapa singur munca, insa șeful sau a refuzat, din cauza simptomelor de raceala persistente. Cand simptomele…

- Milioanele de romani care stau in case au ramas socati vazand mii de oameni stand gramada in parcarea aeroportului din Cluj, in asteptarea avioanelor care sa-i duca spre Germania. Imbarcati in 12 aeronave, primele grupuri de romani au plecat la munca in Germania, Urmeaza alte curse in zilele urmatoare.…