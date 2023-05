Stiri pe aceeasi tema

- Principalii oficiali din guvernul federal al Germaniei vor insista pe langa omologii lor din Austria și din Olanda, pentru a accepta Romania in Schengen.Acest anunț a fost facut, la București, la data de 24 mai 2023, de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Președintele Steinmeier s-a intalnit…

- Cancelarul german Olaf Scholz se afla, luni, intr-o vizita oficiala in Romania. El a fost deja primit la Palatul Cotroceni si se va intalni si cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. Cei doi au vorbit despre situatia Republicii Moldova, ce se simte amenintata de Rusia. Vor sa rupa dependenta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit la Palatul Cotroceni pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, iar in declarația de presa susținuta in fața oaspetelui german a subliniat ca Romania este pregatita și trebuie sa fie primita in Spațiul Schengen in anul 2023. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- O intalnire trilaterala intre președintele țarii noastre, a Romaniei și cancelarul Germaniei va avea loc maine la București. Mai intai, Klaus Iohannis il va primi la Palatul Cotroceni pe Olaf Scholz.

- Președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, se intalnesc, la București, cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Vizita in Romania a cancelarului Germaniei și reuniunea trilaterala Romania – Republica Moldova – Germania se desfașoara pe parcursul zilei de 3 aprilie 2023, a…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat luni, 27 martie, intr-o conferința de presa comuna cu Klaus Iohannis la București, ca Uniunea Europeana ar fi mai sigura daca Romania ar intra in Spatiul Schengen si el va face tot ce poate pentru a grabi decizia.Sunt convins ca Uniunea Europeana…

- Potrivit sursei citate, vor fi abordate teme prioritare pe agenda bilaterala, regionala, europeana si de securitate.Consultarile vor permite identificarea de noi oportunitati pentru aprofundarea agendei bilaterale, inclusiv din perspectiva sectoriala, in aplicarea deciziilor vizitei la Bucuresti din…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla joi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor Klaus…