Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca a fost suspendata în 9 țari din Europa dupa ce în ultimele zile au aparut probleme cu coagularea sângelului la unii pacienți. Austria și Danemarca au fost primele țari care au luat în calcul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel vineri la intarirea eforturilor de combatere a rasismului si extremismului de dreapta, lansand totodata un atac virulent impotriva formatiunii populiste Alternativa pentru Germania (AfD), transmite dpa, citata de Agerpres.

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva…

- Actuala penurie de vaccinuri impotriva covid-19 urmeaza sa dureze pana in aprilie, a avertizat joi ministrul german al Sanatatii Jens Spahn, in contextul in care Guvernul Angelei Merkel este vizat de noi critici cu privire la ritmul campaniei de vaccinare, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a felicitat, miercuri, pe noul secretar de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca Germania si Statele Unite vor coopera strans pentru abordarea provocarilor internationale, relateaza mediafax. "Am vorbit astazi prin telefon cu noul meu omolog…

- UE va amâna impunerea de noi sancțiuni unor indivizi ruși daca Kremlinul îl va elibera pe activistul pro-democrație Aleksei Navalnîi, au anunțat luni miniștrii de externe ai UE, care l-au trimis pe șeful diplomației europene la Moscova, vizita urmând a avea loc saptamâna…