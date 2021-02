Germania: Un băieţel a cheltuit peste 2.700 de euro într-un joc pe telefonul mamei sale O mama din Germania a avut o surpriza de-a dreptul neplacuta dupa ce l-a lasat pe fiul ei de 7 ani sa joace un joc pe telefonul ei mobil, informeaza DPA luni. Baietelul a cheltuit 2.753,91 de euro (3.314 dolari) pe achizitii in aplicatia jocului, potrivit unei declaratii a centrului de consiliere a consumatorilor din landul din Saxonia Inferioara, data publicitatii pentru a marca marti Ziua internetului mai sigur. Mama ii daduse copilului permisiunea de a juca jocul online, dar si acces la un voucher cu o suma mica de credit de cheltuit. Ceea ce a uitat insa a fost ca, din pacate, cardul sau de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

