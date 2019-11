Stiri pe aceeasi tema

- Ecologistii germani, reuniti in congres la Bielefeld, au reales cu o vasta majoritate in fruntea partidului tandemul format din Annalena Baerbock si Robert Habeck si si-au reafirmat ambitia de a se pozitiona ca formatiune guvernamentala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: GALERIE…

- O saptamana de ceremonii pentru marcarea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului incepe luni in capitala Germaniei, cu peste 200 de evenimente programate, relateaza DPA. Startul ceremoniilor va fi dat oficial luni de primarul Berlinului, Michael Mueller, in Alexanderplatz, piata unde sute de mii…

- Vârsta de pensionare a angajaților germani va fi crescuta la 69 de ani în contextul declinului democrafic, a preconizat banca centrala a Germaniei, Deutsche Bundesbank, relateaza AFP. Declinul demografic așteptat în sânul celei mai mari economii europene va supune sistemul…

- Exercitiul intitulat BWTEX, la care iau parte 2.500 de ofiteri, este cel mai mare de acest fel organizat vreodata in Germania, potrivit Ministerului de Interne din landul Baden-Wurttemberg.Fortele de securitate urmeaza sa simuleze un atac comis de mai multe persoane intr-o zona pietonala…

- Mai multe dispozitive explozive au fost amplasate in fata sinagogii din orasul Halle din estul Germaniei care a fost scena unui atac miercuri, au indicat surse de securitate citate de dpa, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase…

- O furtuna care a ajuns in Europa dinspre Atlantic a oprit luni dimineata traficul feroviar in nordul Germaniei, informeaza DPA potrivit Agerpres Compania feroviara de stat, Deutsche Bahn (DB), a anuntat via Twitter ca rutele sale pe distante lungi de la hub-ul sau din Hanovra spre toate directiile,…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a felicitat luni formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru rezultatele bune obtinute la alegerile de duminica din doua landuri germane, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Felicitari prietenilor nostri de la…

