Germania prelungeşte restricţiile până la 3 mai Germania prelungeste restrictiile pana la 3 mai Germania, tara cu aproximat 2.900 de decese în acest moment provocate de noul coronavirus, a hotarât sa prelungeasca pâna la 3 mai restrictiile socio-economice luate pe fondul pandemiei. Totodata, autoritatile de securitate atrag atentia ca regimul chinez si-a intensificat politica de propaganda în Germania. Guvernul de la Berlin si autoritatile landurilor federale au convenit sa atenueze o parte din interdictiile ce afecteaza viata publica în Germania, în timp ce interdictia privind contactul între… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

