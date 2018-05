Germania: Popularitatea social-democraţilor, în continuă scădere la opt luni după alegeri Popularitatea Partidului Social-Democrat german (SPD) continua sa scada, la aproape opt luni de la ultimele alegeri parlamentare din Germania, releva cele mai recente sondaje de opinie, informeaza vineri dpa. Astfel, un sondaj realizat de institutul de studii sociologice GMS indica faptul ca 16% dintre germani sustin SPD, in scadere cu 4,5 puncte procentuale fata de septembrie, in timp ce o ancheta a ARD-Deutschlandtrend arata un sprijin de 17% pentru social-democratii germani. Nemultumirea electoratului german fata de SPD este partial consecinta prezentarii bugetului national, in aceasta saptamana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

