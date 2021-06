Germania: Patru persoane au fost rănite într-un atac cu arma la Berlin Trei barbați, de naționalitate sau origine sârba, și o femeie au fost raniți duminica seara în Berlin într-un atac armat fața unui local în care se servește narghilea, a declarat luni poliția, citând &"numeroase focuri de arma&", relateaza AFP.

Cele patru persoane se aflau în fața barului în jurul orei 21.00 GMT pe o artera importanta a cartierului Wedding, în nordul Berlinului, când dintr-o mașina s-au tras peste 20 de focuri de arma, potrivit unor surse apropiate anchetei citate de cotidianul local Tagesspiegel.Poliția nu a putut stabili… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

