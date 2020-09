Germania. Microbuz plin cu români, strivit între două TIR-uri românești Potrivit presei din Germania, șoferul TIR-ului incarcat cu bauturi a observat prea tarziu ambuteiajul creat in fața sa și nu a avut timp sa franeze. De altfel, anchetatorii nu au gasit nicio urma de franare pe asfalt Astfel, microbuzul in care se aflau cinci romani a fost spulberat din spate și impins in TIR-ul romanesc incarcat cu lemn, iar impactul a fost deosebit de violent. Martorii ingroziți au sunat la numarul de urgența, iar in scurt timp, la locul accidentului au ajuns numeroase echipaje de Poliție, ambulanțe, Pompieri și elicoptere medicale. Din nefericire, patru dintre romanii din microbuz… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

