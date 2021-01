Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Uniunii Crestin-Sociale germane (CSU), Markus Soder, susține ca Bruxellesul a facut de mantuiala procesul de procurare a dozelor de vaccin anti-COVID-19 si de aprobare a lor pentru utilizare in interiorul Uniunii Europene, potrivit politico.eu . „In mod evident, procedura europeana de achizitionare…

- Madridul nu se bazeaza doar pe vaccinul anti-Covid. Testarea rapida va ajuta economia sa ramana deschisa. Cabinetele stomatologice din regiunea Madrid vor face teste antigen gratuite pentru identificarea asimptomaticilor. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in…

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au fost informati de catre Comisia Europeana (CE) cu privire la ”recente evolutii pozitive cu China, inclusiv cu privire la conditiile de munca”, declara o sursa diplomatica. Ei au ”salutat aceste progrese”, iar ”calea a fost deschisa catre o unda…

- De ce nu vrea Germania sa cedeze altor companii licența pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de BioNTech si Pfizer, pentru sporirea poducției. Cate doze primește UE Guvernul de la Berlin considera ca BioNTech si partenerul ei american Pfizer isi vor putea spori productia de vaccin impotriva COVID-19…

- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata in privinta masurilor aplicate in relatia cu Marea Britanie si sa permita deplasarile esentiale, in pofida mutatiei coronavirusului. "In contextul amplificarii rapide a cazurilor de Covid-19 in zone din…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…

- Toți angajații ministerelor trebuie sa anunțe daca vor sa se vaccineze sau nu, iar ministerele centralizeaza raspunsurile și le trimit Ministerului Sanatații pentru realizarea unei baze de date, potrivit informațiilor G4Media.ro . Ministerul Sanatații a refuzat pana la aceasta ora sa raspunda la intrebarile…

- Uniunea Europeana a încheiat un acord care îi permite sa plateasca mai putin decât SUA pentru vaccinul împotriva COVID-19. Astfel, conform unui înalt oficial UE implicat în discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic…