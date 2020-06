Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea militara de elita germana, destabilizata de mai multe scandaluri cu privire la legaturile unora dintre membrii sai cu miscarea de extrema dreapta, va fi partial dizolvata. Anunțul a fost facut chiar de ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un barbat a fost arestat in Germania dupa ce a anuntat pe internet ca intentioneaza sa comita un atac impotriva musulmanilor inspirat din cel produs in Christchurch (Noua Zeelanda), a anuntat luni Oficiul central de lupta impotriva terorismului, informeaza AFP. Suspectul, in varsta de 21 de ani, a fost…

- Municipalitatea Berlinului a adoptat o lege impotriva discriminarii - interzisa in Germania - care provoca vineri critici din partea sindicatelor po​litistilor, pe fondul unei mobilizari in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.

- Co-presedintele partidului de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) Jorg Meuthen doreste ca formatiunea lui sa se separe de factiunea cea mai radicala intitulata 'Aripa' si plasata recent sub supraveghere politieneasca, a anuntat politicianul in presa germana, transmite agentia France…