- "Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava", a declarat presei Steffen Seibert, justificand circumstantele protectiei politienesti oferite lui Navalnii la spitalul din Berlin unde este tratat. In acelasi timp, in cadrul unei vizite la Kiev, ministrul german…

- Biroul Federal de Investigații Criminale (BKA) din Germania, responsabil, printre altele, cu protecția oficialilor guvernamentali germani, asigura in acest moment protecția opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in acest moment sub tratament la un spital din Berlin, in urma unei presupuse otraviri…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, pusa la dispozitie de statul german, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Siberia, a precizat duminica Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA) pentru DPA, conform Agerpres.

- Liderul opoziției ruse Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, potrivit Biroului Federal de Investigatii Criminale (BKA). Acesta se afla internat, in stare grava, la Berlin, fiind suspectat...

- Medicii germani au fost autorizati sa-l vada pe opozantul rus Alexei Navalnii, internat la terapie intensiva in Siberia dupa ce a fost, potrivit apropiatilor sai, victima unei "otraviri", a indicat vineri un membru al anturajului sau, scrie AFP."Medicii care au venit de la Nurnberg si care…

- Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse, scrie agerpres.ro. Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT),…