Germania anunța reguli mai dure daca va fi lovita de un al patrulea val dur de coronavirus in urmatoarele luni. Vor fi tratate diferentiat, in viitor, persoanele vaccinate si cele nevaccinate? O dilema intens dezbatuta, initiata mai ales de ministrul federal al Sanatatii Jens Spahn si ministrul pentru relatia cu Cancelaria Federala. Propunerile urmeaza a […]