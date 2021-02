Germania extinde lockdown-ul până pe 7 martie Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru combaterea coronavirusului, in urma hotararii cancelarului federal Angela Markel și a premierilor celor 16 landuri ale țarii, informeaza Agerpres, care citeaza dpa. Inițial,Germania a inpus lockdown-ul in noiembrie, apoi a inaspritrestricțiile din cauza numarului mare de contaminari. Cu toate canumarul de noi infectari a scazut ușor in ultima perioada,Merkel și liderii de landuri nu considera ca țara se afla inafara oricarui pericol. Lockdown-ula presupus inchiderea scolilor, gradinitelor si magazinelorneesentiale.Miercuri,s-a hotarat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile…

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul…

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa.Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul…

- Premierul Greciei a anunțat ca s-a luat decizia instituirii unui lockdown total in Atena, dar și in regiunile din jurul Capitalei, pentru a stopa raspandirea cazurilor de coronavirus și pentru a ridica presiunea asupra sistemului sanitar.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza. Ministerul sustine testarea elevilor, dar nu are competente in domeniu si exista doar 113 medici scolari si 268 de asistenti medicali. „Interesul major pentru redeschiderea…

- Germania se afla și printre țarile in care a fost depistata noua tulpina a coronavirusului, care este mult mai contagioasa. Cel de-al doilea lockdown a fost impus in țara pe 16 decembrie, restricțiile fiind suplimentate dupa ce o carantina parțiala introdusa cu o luna inainte nu a dus la reducerea numarului…

- Incepand de astazi, in Germania a fost sistata pe scara larga activitatea sociala, guvernul temandu-se sa nu scape de sub control epidemia de COVID-19 ce cunoaste o recrudescenta in ultimele saptamani. Medicii din unele regiuni ale tarii, oferita pana acum nu demult drept model de succes in combaterea…

- Autoritațile anunța noi masuri de lockdown in Danemarca din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu Covid-19 in ultima perioada. Potrivit premierului danez Mette Frederiksen, restricțiile suplimentare inclusiv inchiderea restraurantelor, a barurilor, dar și suspendarea cursurilor in școli.