Stiri pe aceeasi tema

- Germania elaboreaza o lista de masuri - printre care obligativitatea purtarii mastilor sanitare in locuri publice, limitarea adunarilor si accelerarea anchetelor epidemiologice - a caror punere in practica ar urma, potrivit autoritatilor de la Berlin, sa permita renuntarea treptata, incepand cu 19 aprilie,…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au decis in unanimitate, marți, interzicerea, timp de 30 de zile, a intrarii persoanelor din afara blocului comunitar, pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, a anunțat cancelarul german Angela Merkel, potrivit AFP, preluata de Agerpres .Țarile membre…

- De teama pandemiei de coronavirus și pentru evita o eventuala imbolnavire, Mircea Rednic a trecut la masuri dure. Pentru prevenirea infecției cu noul coronavirus antrenorul lui Poli Iași a anulat reunirea lotului, care era prevazuta a avea loc luni, dupa zilele libere acordate la finalul saptamanii.…

- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…

- O aeronava de tip C 27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane a efectuat sambata, 22 februarie, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, un zbor pe ruta Bucuresti ndash; Berlin si retur, pentru aducerea in tara a sase cetateni romani repatriati…

- Primele meciuri din optimile de finala vor avea loc saptamana viitoare, iar programul complet este urmatorul: Borussia Dortmund – PSG (18 februarie, ora 22:00 si 11 martie, ora 22:00) Nemtii nu se afla intr-o forma prea buna, dar mizeaza pe atacantul norvegian Erling Haaland, care a…

- Guvernul german a revizuit miercuri in crestere estimarile privind evolutia economiei in acest an, de la 1% la 1,1%, transmit Reuters si AP potrivit Agerpres. Germania, cea mai mare economie din Europa, inregistreaza crestere de zece ani consecutiv, dar expansiunea de 0,6% de anul trecut a fost cea…