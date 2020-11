Germania dă în clocot: Mii de nemți au ieșit în stradă să protesteze împotriva restricțiilor Covid VIDEO Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro. Organizatorii anuntau, inainte de manifestatie, ca vor fi aproximativ 20.000 de participanti. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat Politia nu a oferit o estimare cu privire la numarul de manifestanti, dar a intervenit de cateva ori, folosind megafoane,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții Organizatorii anuntau,…

- Circa 1.900 de persoane au protestat duminica in orasul Munchen impotriva inaspririi restrictiilor in Germania in scopul stavilirii contaminarilor cu noul tip de coronavirus, a anuntat politia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Organizatorii protestului au anuntat initial ca ar fi vorba despre…

- Potrivit politiei, manifestantii i-au atacat pe politisti, au aruncat cu pietre, sticle incendiare si petarde. Politia a recurs la gaze lacrimogene. "Avem 278 de persoane retinute. (...) Avem de-a face cu o manifestatie clara de agresiune, acesti oameni au venit sa se bata cu noi", a declarat…

- Politia din Varsovia a retinut 278 de persoane, sambata, dupa ce mii de oameni au protestat in capitala Poloniei impotriva noilor restrictii decise pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Agerpres.Potrivit politiei poloneze, manifestantii i-au atacat pe oamenii legii cu pietre, sticle incendiare…

- Mii de persoane sunt așteptate sa iasa in weekend la manifestațiile organizate in Konstanz, in sud-vestul Germaniei, impotriva purtarii de maști și a restricțiilor contra pandemiei. Mn imens lant uman urmeaza sa fie organizat pe malul lacului din Konstanz, la initiativa “ganditorilor liberi”, o adunare…

- Câteva mii de persoane au manifestat duminica la Berlin si în alte orase din Germania pentru a cere Uniunii Europene sa ia masuri în sprijinul solicitantilor de azil ramasi fara adapost dupa incendiile care au devastat recent tabara de refugiati de la Moria, de pe insula greaca Lesbos,…

- Un tribunal regional german a dat sambata unda verde pentru demonstratii in masa planuite la Berlin impotriva restrictiilor privind coronavirusul, luand o decizie care anuleaza interdictia din capitala in legatura astfel de proteste, relateaza Reuters. Mii de oameni se afla, la aceasta ora, pe strazile…

- Aproximativ 1000 de persoane au protestat sambata in centrul orasului german Hamburg impotriva purtarii obligatorii a mastii ca masura de prevenire a raspandirii virusului COVID-19, scrie ndr.de, citat de b1.ro.