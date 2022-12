Stiri pe aceeasi tema

Ministerul rus al Apararii a anunțat ca ieri trupele ruse au lansat o lovitura masiva cu arme aeriene și maritime cu ghidaj de precizie cu raza lunga de acțiune impotriva sistemului militar de comanda și control, a instalațiilor complexe de aparare și a instalațiilor energetice aferente din Ucraina.

Ucraina a anuntat ca Rusia a declansat luni un nou atac masiv cu rachete, in timp ce alertele aeriene rasuna in multe parti ale tarii, inclusiv in Kiev, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.

Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate, care au fost concepute pentru a transporta focoase nucleare, pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american citat de Reuters.

Germania a declarat vineri ca discuta cu aliații cererea Poloniei de a trimite unitați germane de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, dupa ce șeful NATO a sugerat ca alianța militara ar putea sa nu se opuna unei astfel de acțiuni, scrie Reuters, informeaza Mediafax.

Ministrul de externe Nicu Popescu a cerut convocarea ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau dupa ce atacurile rusesti de miercuri asupra Ucrainei au lasat din nou in bezna Republica Moldova, inclusiv sediul Ministerului de Externe, anunța News.ro.

Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.

O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador.

Rusia a folosit deja doua treimi din arsenalul sau de rachete. Cu toate acestea, are in stocul de rezerve peste 600 de rachete de diferite tipuri - relateaza Agentia de presa RBC-Ucraina, cu referire la o postare a ministrului ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, pe Twitter.