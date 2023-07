Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a avut marți la Berlin convorbiri cu omologul sau german, Annalena Baerbock. Qin Gang a afirmat in cadrul convorbirilor ca China și Germania sunt doua mari puteri care au influența la nivel mondial. In actuala situație internaționala tulburata, cele doua țari trebuie…

- China va "riposta" la eventualele sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor chineze pentru presupusele lor schimburi comerciale cu Rusia, a avertizat marti, la Berlin, ministrul de Externe chinez, Qin Gang, in replica la o declaratie a sefei diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa efectueze, in perioada 2-4 iulie, o vizita de stat in Germania - prima a unui sef de stat francez din 2000 incoace - anunta luni presedintia germana, relateaza AFP. "Acest eveniment marcheaza inceputul unui nou capitol in prietenia care uneste cele doua…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a descris drept „mai mult decat socanta” vizita oficiala efectuata saptamana trecuta in China, unde a avut schimburi de replici tensionate la conferintele de presa cu ministrul chinez de externe Qin Gang si cu cel mai inalt responsabil al diplomatiei chineze,…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a acuzat luni China ca ar incerca sa modifice ordinea internationala bazata pe reguli, argumentand ca Uniunea Europeana nu trebuie sa asiste pasiv la presiunile exercitate de Beijing asupra unor state asiatice, conform Mediafax."Multi dintre partenerii…