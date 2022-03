Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu izbucnirea conflictului din Ucraina, intreaga lume a inceput sa impuna sanctiuni economice dure Rusiei. Au inceput sa curga masuri fara precedent adoptate de U.E. impotriva Rusiei: excluderea din SWIFT, inghetarea rezervelor internationale ale bancii centrale, vanatoarea de active ale oligarhilor…

- Nu avem alternativa pentru a trece prin iarna viitoare fara gaz din Rusia, a aratat europarlamentarul PNL Siegfried Muresan la Profit TV. Europarlamentarul PNL a afirmat ca inca din 2005 vorbim de reducerea dependentei energetice de gazul rusesc, dar, din pacate, unele state UE, impotriva vointei UE,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, miecuri, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca se vorbeste din 2005 de reducerea dependentei de gazul rusesc, insa, din pacate, unele state membre, impotriva vointei UE, au facut contracte bilaterale cu Federatia Rusa, Germania in primul rand,…

- Un mic grup de cetațeni ucraineni au protestat in cursul zilei de marți la intrarea in targul de tehnologie Mobile World Congress care se ține in aceste zile la Barcelona. Ei indemnau vizitatorii targului sa nu foloseasca niciun fel de produse ale unor companii tech din Rusia. Cele mai cunoscute companii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le recomanda ‘insistent’ cetatenilor romani sa evite calatoriile neesentiale in Federatia Rusa, iar celor care se afla temporar in aceasta tara sa ia in considerare sa plece cat mai curand prin intermediul zborurilor comerciale inca disponibile. ‘Dupa cum este cunoscut,…

- In condițiile tensiunilor actuale și a masurilor de sancționare a Rusiei, printre care inchiderea spațiului aerian pentru companiile din aceasta țara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt esentiale in Federatia Rusa si le recomanda celor aflati…

- Ungaria nu va accepta alte trupe NATO pe teritoriul sau, ca parte a manevrelor asupra crizei din Ucraina. Declarația a fost facuta de ministrul sau de externe ungar Péter Szijjártó. SUA a trimis soldați suplimentari în Polonia și România, în timp ce…

- Ambasadorul Rusiei in Germania, Serghei Neceaev, indeamna la o decizie rapida privind inceperea livrarilor de gaze prin intermediul controversatei conducte Nord Stream 2, relateaza marti DPA. "Nu cred ca cineva are nevoie de o intirziere artificiala a punerii in functiune a conductei", a declarat el…