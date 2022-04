Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul invita 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania, marti, pentru a discuta despre nevoile in domeniul securitatii pe termen lung ale Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa lupte impotriva armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza AFP, preluata de News.ro. Ministri ai Apararii si generali…

- Pentagonul invita 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania, marti, pentru a discuta despre nevoile in domeniul securitatii pe termen lung ale Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa lupte impotriva armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza AFP. Ministri ai Apararii si generali de rang inalt din…

- Pentagonul a invitat 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania marti pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei, transmite AFP. Ministrii ai apararii si generali cu rang inalt din 20 de tari, membre sau nu ale NATO, au acceptat deja invitatia secretarului american…

- Blindatele, care sunt de tip Pbv 501, provin din armata est-germana din perioada Razboiului Rece și fusesera vandute Suediei, apoi revandute Cehiei, care le va livra Ucrainei, potrivit ministerului.Berlinul a dat unda verde pentru ca 56 de vehicule de tip PbV-501 sa fie predate de o companie ceha Kievului,…

- Uniunea Europeana isi va spori ajutorul financiar si livrarile de arme catre Ucraina, a declarat luni sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care insa a atras atentia in acelasi timp ca NATO trebuie sa actioneze in asa fel incat razboiul declansat de invazia Rusiei asupra Ucrainei sa nu se extinda…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP.„Suntem gata sa facem tot ce este necesar…