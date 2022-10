Primul sistem de aparare antiaeriana „IRIS-T SLM” va sosi in Ucraina in urmatoarele cateva zile, a anunțat luni Berlinul, in ziua in care Rusia a lovit Kievul și alte orașe ucrainene cu zeci de rachete și drone, scrie Reuters. Germania a anunțat luni ca va livra „in urmatoarele zile” Ucrainei primul din cele patru sisteme de aparare antiaeriana IRIS-T SLM promise Kievului.„Reluarea tirurilor cu rachete asupra Kievului și a multor altor orașe arata clar cat de important este sa livram rapid sisteme de aparare aeriana Ucrainei”, a declarat ministra germana a apararii, Christine Lambrecht, la cateva…