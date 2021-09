Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe candidatul social-democrat Olaf Scholz pentru succesul in alegerile legislative de duminica, marcate de un regres istoric al taberei sale conservatoare, a transmis miercuri serviciul de presa al guvernului, conform AFP. Angela Merkel, care se…

- Social-democrații au caștigat la limita, in fața conservatorilor, alegerile parlamentare desfașurate duminica in Germania, dar nu vor ajunge automat la guvernare. Negocierile pentru formarea unei coaliții abia incep, și atat social-democratul Olaf Scholz cat și creștin-democratul Armin Laschet spun…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Social-democratii din SPD, cu un usor avans în primele estimari ale alegerilor legislative din Germania, si crestin-democratii din CDU, creditati cu locul al doilea, doresc formarea viitoarei coalitii „înainte de Craciun”, relateaza Agerpres.„Germania detine presedintia…

- Angela Merkel a lansat sâmbata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, în numele „viitorului” Germaniei, în ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor întoarce pagina celor 16 ani când ea s-a aflat la putere, relateaza agenția France Presse,…

- Cu doua zile înainte de alegeri, Angela Merkel a pledat vineri în favoarea protejatului sau Armin Laschet, garant al „stabilitații”, în timp ce zeci de mii de tineri, conduși de Greta Thunberg, au demonstrat în toata Germania în favoarea „unei schimbari…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat marti, cu patru saptamani inainte de alegerile federale, un rar atac la adresa candidatului social-democrat la succesiunea sa, Olaf Scholz, transmit dpa si Reuters. Merkel si-a adaugat vocea la ceea ce a devenit o linie comuna de argumentatie impotriva…