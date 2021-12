Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul extrem de automatizat permite soferului sa se concentreze asupra altor activitati in timp ce o masina echipata cu tehnologia respectivase afla in trafic intens sau pe autostrazi aglomerate, a explicat Mercedes-Benz intr-un comunicat de joi. Autoritatea KBA din Germania a aprobat sistemul pe…

- Contractele de referinta pentru carbon din Europa au atins miercuri un nou record de 73,18 euro pe tona, dupa ce viitorul guvern de coalitie al Germaniei a declarat ca va impiedica ca preturile carbonului din tara sa scada sub 60 de euro/tona, transmite Reuters. Germania, care este cel mai…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Rusia poate incepe livrarile de gaze prin conducta Nord Stream 2 imediat ce va primi aprobarea Germaniei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, atribuind criza gazelor si preturile record politicii energetice a Uniunii Europene, transmite Reuters. Conducta, finantata de gigantul…

- Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, analistii din sectorul energetiei avertizand ca nervozitatea pietei va persista probabil pe tot parcursul iernii. Pretul gazelor naturale cu livrare in octombrie a urcat miercuri la un nivel record de…

- Lucrarile de constructie la gazoductul Nord Stream 2 s-au finalizat pe 10 septembrie, iar preturile record la gaze naturale, înregistrate în ultima perioada în Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze între Rusia si Germania…

- Mii de activiști ecologiști au manifestat sâmbata împotriva desfașurarii Salonului Auto din Germania (IAA) la München (sud), crezând ca sectorul nu face suficient pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de sera, potrivit AFP. „Criza climatica este deja aici,…

- Autoritatea de supraveghere in domeniul vaccinurilor din Germania a recomandat vineri vaccinarea impotriva Covid-19 a femeilor insarcinate si a celor care alapteaza, cu un vaccin bazat pe tehnologia ARNm, transmite Reuters. Comisia Permanenta pentru Vaccinuri (STIKO) recomanda ca femeile ar…