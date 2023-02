Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta seara, de la ora 20.00, Buzaul se afla sub avertizare cod galben de viscol. Zone afectate și fenomene vizate: jumatatea de sud a Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea intensificari ale vantului, perioade cu viscol și transport de zapada; Interval de valabilitate: 04…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacau și Vrancea. Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 10 – 03 februarie, ora 10 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ și viscol in zona de munte In intervalul menționat, la munte temporar va ninge, insemnat…

- Incepand de vineri seara in Dobrogea vin ninsorile, anunța ANM. De asemenea, rafalele de vant vor atinge pana la 60km/h. Codul galben de precipitații sub forma de ploaie, ninsoare și viscol, pentru zona Dobrogei, Muntenia, Carpații Meridionali și local in sudul Moldovei și in Carpații Orientali, va…

- Un ciclon mediteraneean in curs de formare ce va purta precipitații semnificative va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est și sud-est a Romaniei. Astfel, in unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor și in Carpații Meridionali, ninsorile vor forma straturi semnificative…

- Meteorologii au emis marți, 17 ianuarie, o avertizare cod roșu de viscol puternic, valabila pentru zona Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri. Restul zonelor montane sunt sub cod portocaliu și galben de vant și precipitații abundente. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie…

- Conform prognozei meteo a Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 2 - 15 ianuarie, vremea se va raci in toata tara, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 6 grade si cele minime vor fi cuprinse in general intre 2 si 5 grade. De asemenea, va creste probabilitatea aparitiei…

- In sud și in sud-est ramanem cu atmosfera insorita, iar maximele pleaca de la 6-7 grade in nord-vest și ajung la 13-14 grade in sudul și sud-estul Romaniei.Vreme frumoasa și temperaturi in creștere fața de ziua trecuta in zonele Dobrogea și Baragan. Amiaza ne aduce atmosfera de primavara și pana la…