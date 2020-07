Stiri pe aceeasi tema

- Recent, a ajuns in Abu Dhabi, unde se afla izolata in camera de hotel, asteptand meciul de lupta. "Ma aflu in Abu Dhabi, sunt in proces de slabire pentru ca voi lupta in curand. In total ar trebui sa slabesc 13 kilograme, mai am doar vreo trei. Lupta mea era programata pe 13 iunie si a trebuit sa…

- Așteptat de toți clujenii, evenimentul „Piața cu flori altfel” a fost amânat în acest an, dar organizatorii au anunțat ca vor reveni în forța la începutul lunii iulie. „Piața cu flori altfel” și-a deschis iar porțile pe strada Potaissa, în condiții…

- Bianca Dragușanu nu doar ca e una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, insa blonda s-a facut remarcata și in afara țarii. Iata cum a reușit sa fie celebra și pe plan internațional!

- Mickey Mouse este vedeta si in social media, iar modul in care se faceau candva desenele animate i-a cucerit pe internauti. Un videoclip prezentand tehnologia care aducea pe ecran animatia a adunat peste 2 milioane de vizualizari, anunța MEDIAFAX.Videoclipul care prezinta tehnologia care aducea…

- Georgiana Lobonț, o cunoscuta cantareața de muzica populara din zona Ardealului, trece prin clipe de coșmar. Bunicii ei au fost infectați cu coronavirus. Bunica sa a fost externata dupa doua saptamani de spitalizare, iar bunicul este inca internat la spital. Indragita artista a trecut prin momente grele…

- Margherita de la Clejani și-a surprins fanii dupa ce a facut accident pe un bulevard din Capitala. Vedeta a fost testata și rezultatul a ieșit pozitiv la droguri. Bruneta a fost la audieri și astfel au ieșit la iveala detalii incredibile.