Anunțul a fost facut de FC Voluntari sambata, 1 iunie, formație pe care Florin Pirvu a preluat-o in luna martie a acestui an.Antrenorul nu a reușit sa o salveze pe FC Voluntari de la retrogradare. Ilfovenii au incheiat pe locul 15, penultimul, iar in sezonul 2024/2025 vor juca in Liga 2.„Sincere condoleanțe, Florin Pirvu!Cu tristețe in inimi, transmitem gandurile noastre cele mai bune și rugaciunile noastre catre Florin Pirvu a carui soție, Oana Alina Pirvu, a trecut in neființa, la doar 47 de ani. Suntem profund indurerați de pierderea dumneavoastra, Mister! Va suntem aproape in aceste momente…