- Conducerea Jandarmeriei Romane ia poziție fața de atacurile violente de ieri din Piața Victoriei. Amintim ca la mitingul diaspora au avut loc violențe fara precedent intre jandarmi și protestatari.In cadrul conferinței de presa susținute astazi la sediul Jandarmeriei de purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat joi ca dispozitivul de jandarmi de la protestul de vineri din fata Guvernului va fi dimensionat in mod gradual in functie de numarul de participanti care vor fi prezenti. "Dispozitivul nostru va fi dimensionat…

- Una dintre persoanele implicate in ultragierea unui jandarm la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei a fost identificata, potrivit Biroului de presa al Jandarmeriei Capitalei citat de Agerpres.ro Cu privire la evenimentele din data de 4 iulie, din Piata Victoriei, in urma carora doi jandarmi…

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente, informeaza Agerpres.ro. Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei,…

- "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. Pana la sfarsitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu au cont la CEC", a anuntat premierul…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar sufient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane, precizand…

- Reprezentantii Jandarmeriei Romane au organizat sambata dimineata o conferinta de presa in care au dat asigurari ca jandarmii sunt pregatiti sa gestioneze toate evenimentele programate in Capitala, sustinand ca au in vedere si informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la eventuale provocari."Jandarmeria…