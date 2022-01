Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Vasile Marian Gitlan si Darius-Lucian Serban au ocupat locul 19, ultimul, sambata, in proba de dublu a Cupei Mondiale de sanie de la Winterberg (Germania), cu timpul de 1 min 33 sec 684/1000. Victoria a revenit germanilor Tobias Wendl si Tobias Arlt, in 1 min 27 sec 184/1000.La…

- Sportiva romana Georgeta Popescu a castigat medalia de bronz in proba de monobob, sambata, la Sigulda, in World Series, cu timpul de 1 min 50 sec 69/100, conform agerpres. Campioana olimpica de tineret a fost devansata in clasamentul final de Yooran Kim (Coreea de Sud), 1 min 49 sec 51/100, si de…

- Din 7 decembrie a inceput, la Miercurea Ciuc, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri. Iar medaliile nu s-au lasat asteptate din partea sportivilor de pe Bega. In prima zi Andrei Șimon s-a clasat pe ultima treapta a podiumului la 200 de metri, in timp ce…

- Acest week-end a gazduit la Winterberg, in apropiere de Dotmund, Germania, etapa a treia a Cupei Europei la bob, competiție la startul careia s-a aliniat și sportiva Georgeta Popescu, din Campina, atat in proba de monobob, cat și la bob doua persoane, unde Georgeta Popescu face echipa cu Antonia Sarbu.

- Ana-Maria Barbosu a caștigat medaliile de aur la individual, la paralele, barna și cu echipa Campioana de la Focșani, gimnasta Ana-Maria Barbosu, a caștigat la competiția internaționala de la Charleroi, in Belgia, Top Gym 2021, tot ce putea caștiga! A obținut medaliile de aur pentru primul loc la individual,…

- Vladislav Untu și Polina Baryshnikova, și Dumitru Sardari cu partenera sa Felicia Lungu au obținut locurile de frunte in clasamentul Campionatului de la Sibiu, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. Dansatorii Vladislav Untu și Polina Baryshnikova au luat locul doi, iar Dumitru Sardari cu Felicia…

- Sportivul de origine cubaneza Asley Gonzalez a castigat prima sa medalie pentru Romania, argint la cat. 100 kg, duminica, la turneul de judo Grand Slam de la Paris. Gonzalez, fost campion mondial, a fost invins in finala prin ippon de rusul Arman Adamian, medaliat cu aur la Jocurile Europene…

- La Campionatul Național de cros desfașurat la Botoșani, concurs pentru seniori, tineret (Under 23) și juniori 1 (Under 20), sportivii din Blaj au reușit sa-și adjudece doua medalii, una de bronz – la individual și alta de argint – la echipe. Astfel, in cadrul cursei de 4000 metri rezervata junioarelor…