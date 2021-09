Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 septembrie 2001, in urma cu 20 de ani, are loc cel mai tragic atentat terorist din istorie. Americanii țin momente de reculegere in intreg orasul New York. Primul moment de reculegere a fost tinut sambata, la ora locala 08:46, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani. La…

- Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani, la ora locala 08:46. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si…

- In dimineața zilei de 11 septembrie 2001, doua avioane au lovit turnurile World Trade Center din New York. Al treilea a lovit cladirea Pentagonului, iar un al patrulea s-a prabusit pe un camp din Pennsylvania. Președintele Statelor Unite era la vremea respectiva George W. Bush.La ora locala 08.45 (n.r…

- 20 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Biden, Obama si Bush, impreuna la comemorare, Trump merge la un meci de box. La cea de-a 20-a comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, presedintele american Joe Biden va vizita cele trei locuri ale tragediei. Se va duce la Ground Zero din Manhattan,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile…

- Fostul premier britanic, Tony Blair, condamna in termeni duri decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage trupele din Afganistan. Blair a numit mutarea drept una „imbecila si periculoasa”, in contextul in care ea a fost determinata de promisiunea politica a lui Joe Biden din timpul campaniei electorale.…

- Donald Trump are in continuare susținatori fanatici, care sunt de parere ca fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) se va intoarce in curand la Casa Alba. Este vorba despre gruparile QAnon și MAGA, care promoveaza tot felul de idei fanteziste și conspiraționiste. Aceste doua entitați…

- Benjamin Netanyahu a fost demis din funcția de premier al Israelului, dupa mai bine de 12 ai de conducere al statului evreu. Duminica a fost votat noul guvern, iar cel care i-a luat locul fostului prim ministru este Naftali Bennett, care a primit un mesaj de incurajare de la insuși Joe Biden, președintele…