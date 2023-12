Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce și-a susținut discursul pe tema bugetului de stat pe 2024, Marcel Ciolacu a garantat ca anul viitor nu vor crește taxele in Romania. Premierul a atacat dur AUR și USR, partide care au protestat in plenul Legislativului. Marcel Ciolacu spune ca nu vor crește taxele in 2024 și ataca AUR: ”Vreți…

- Sindicaliștii de la Tarom nu vor sa accepte masurile fiscal bugetare adoptate de Guvern. „Prevederile Legii ar urma sa instituie condiții restrictive pentru companie”, spun angajații. Potrivit sindicalistilor, aplicarea Legii mentionate ar genera implicatii negative majore asupra asigurarii continuitatii…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…

- Cresc salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2024. Promisiune a ministrului Educației, Ligia Deca O noua majorare salariala pentru o categorie de angajați este promisa de Guvern incepand cu 1 ianuarie 2024. Este vorba despre profesori, ale caror venituri se vor majora cu ”50% din creșterea salariala…

- Partidul AUR critica dur Guvernul condus de Marcel Ciolacu pentru propunerea de a limita la 1.000 de lei tranzacțiile in numerar intre doua persoane juridice. Liderul formațiunii, George Simion, a transmis ca se va opune acestui lucru prin toate mijloacele de care dispune in Parlament. Președintele…

- Presedintele AUR George Simion a declarat duminica, la Prima News, ca UDMR a batut public palma cu guvernantii și nu era interesata sa semneze motiunea de cenzura și ca liderul maghiar Kelemen Hunor „s-a trezit ultimul” ca AUR va caștiga la europarlamentare.“UDMR a batut palma public cu Marcel Ciolacu.…

- „Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul de Finante la ce trebuie modificat in lege ca smecherii sa nu ne mai pacaleasca. Am initiat…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca a comentat masurile fiscale propuse de cabinetul condus de Marcel Ciolacu din calitate de presedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor.Acesta si a intitulat depozitia legata de reforma fiscal bugetara "Itrsquo;s the economy,…