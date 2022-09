Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal, marți, in Comisia de munca a Camerei Deputaților, in timpul discuțiilor legate de excluderea de la majorari a demnitarilor. Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR George Simion au fost pas de bataie. PSD a propus ca majorarea sa se aplice doar in administratia publica locala, la…

- Partidele din Coalitia de Guvernare au stabilit sa anuleze majorarile salariale pentru parlamentari și ca salariile sa fie crescute doar in administratia locala, potrivit unor surse parlamentare. Camera Deputatilor ar urma sa dezbata Ordonanta care majoreaza indemnizatiile demnitarilor, care a trecut…

- Mai mulți parlamentari s-au certat in comisia de munca din Camera Deputaților, cand au fost dezbatute amendamentele care cresc salariile demnitarilor și primarilor de la 1 noiembrie. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasa s-au ciondanit cu deputatul PSD Gabriel Zetea, facandu-l pe social-democrat…

- Liderul AUR, George Simion, s-a dus la Comisia de Munca din Camera Deputaților, acolo unde se discuta asupra amendamentului prin care coaliția de guvernare urmarește sa creasca salariile demnitarilor și, implicit, ale parlamentarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…

- „Atata ipocrizie cat am vazut astazi, aici in Parlament, din partea colegilor de la PSD nu incape nici macar in aceasta Casa a Poporului. Dle Ciolacu, toata vara ati fost la televizor sa-l criticati pe Virgil Popescu pentru criza si dezastrul din Energie si astazi ati votat impotriva motiunii. Este…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat zilele trecute un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați Calendarul de zile libere 2023 ne arata ca vom avea 15 zile libere de la stat, dintre care doar 3 pica in weekend, fața de 6 cate erau, in 2022.…

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.