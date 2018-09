Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul George Maior a fost invitat sa raspunda intrebarilor senatorilor din Comisia de politica externa in legatura cu declarațiile recente pe care acesta le-a facut dupa scrisoarea lui Rudolph Giuliani.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a respins miercuri acuzațiile lui Calin Popescu Tariceanu, in Comisia de politica externa a Senatului, spunand ca nu s-a implicat in politica interna a SUA, facand referire la declarațiile publice legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul președintelui…

- Titus Corlatean e de parere ca declaratia celor 12 ambasade de la Bucuresti e contrara uzantelor diplomatice. "Sunt destui oameni in actuala guvernare, cu modestie ma numar si eu printre ei, care privesc cu atentie si ne uitam asupra acestor semnalari, chiar si atunci cand sunt facute public…