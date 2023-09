George Clooney a cumpărat această vilă cu 10 mil. dolari și vrea să o vândă cu 100 de milioane Actorul George Clooney a scos la vanzare vila de pe Lacul Como pe care o detine de 21 de ani, relateaza People. Vila Oleandra, detinuta de actorul in varsta de 62 de ani, este in prezent scoasa la vanzare, potrivit saptamanalului italian Oggi. Miercuri, agentul imobiliar Yasemin Baysal, de la Engel & Volkers din Como, a declarat pentru publicatie ca, in ciuda zvonurilor anterioare privind vanzarea, “de data aceasta este adevarat” si a continuat sa dezvaluie ca o agentie din Milano, pe care nu a vrut sa o numeasca, se ocupa de vanzare.O sursa locala italiana a declarat pentru People ca vestea vanzarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul George Clooney a decis in sfarșit sa-și vanda vila din Lacul Como, pe fondul speculațiilor ca starul de la Hollywood era din ce in ce mai ingrijorat de prezența paparazzilor la renumitul „punct fierbinte” al vacanțelor italiene, informeaza Independent.In varsta de 62 de ani, celebrul actor a…

- Italia nu va deveni „tabara de refugiați a Europei”, a spus premierul italian Giorgia Meloni, in contextul in care numarul migranților a crescut dramatic in Lampedusa.Peste 11.000 de persoane au ajuns in insula in ultima saptamana. Cei mai mulți migranți care ajung aici sunt transferați in centre de…

- Puțini sunt cei care știu ca artiștii care participa la ediția din acest an a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta in Gradina” sunt profesioniști cu rezultate semnificativa. Unul este creatorul unor personaje de desen animat, altul a expus la Cannes și a fost premiat la Madrid, un alt artist…

- Astfel, 5,9 milioane de abonati noi a avut Netflix in al doilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezinta o crestere anuala cu 8% si peste estimarile care vorbeau de 1,9 milioane de abonati noi. In mesajul catre investitori, compania se lauda ca taxa de sharing nu a dus la un val de dezabonari, asa…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson."Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore", a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads.Aceasta noua platforma inspirata…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson. “Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore”, a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads. Aceasta noua platforma inspirata…