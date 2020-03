George Burcea s-a întors acasă la Andreea Bălan Chiar daca George nu mai locuiește in casa Andreei Balan, el continua sa le viziteze pe cele mici. Deși nu mai formeaza o familia, actorul a declarat intr-o postare pe retelele sociale ca nu o sa iși neglijeze niciodata fetițele și ca o sa incerce sa stea cat mai mult timp cu ele. Actorul a postat mai multe filmulețe cu cele doua fetițe, chiar din casa Andreei Balan. Imaginile de pe contul personal de Instagram al lui George arata ca acesta are o relatie destul de stransa cu fiicele sale. Acesta a mai postat recent o fotografie facuta tot in casa Andreei Balan in care apare alaturi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

