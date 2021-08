Stiri pe aceeasi tema

- In urma analizei celor de la Airly, s-a observat ca nivelul cel mai ridicat de poluare cu particule in suspensie se inregistreaza in lunile reci, proces care se afla in stransa legatura cu combustia si conditiile atmosferice favorabile poluarii in timpul iernii. Astfel, raportul a urmarit nivelurile…

- Pentru nimeni nu este un secret ca managerii afacerilor cu jocuri de noroc dețin o avere enorma. Dupa clasamentul, realizat de revista "Forbes", in lista celor mai bogați oameni din lume, sunt incluși oameni de afaceri, care au legatura cu cazinourile terestre și online, ce furnizeaza jocuri de noroc,…

- Un bebeluș venit pe lume la cinci luni, cand cantarea mai putin de jumatate de kilogram, și-a sarbatorit pe cinci iunie prima aniversare, devenind cel mai prematur copil care a supraviețuit, informeaza CNN , care citeaza Guinness World Records. Richard Scott William Hutchinson a depasit asteptarile…

- Un tablou de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor roman, a fost vandut, la casa de licitații Christie’s din Hong Kong, cu circa 7 milioane de euro, scrie profit.ro . Intitulata The Collector I, lucrarea face parte dintr-o serie care s-a bucurat de un succes deosebit și devine a doua cea mai bine…

- Actorul american Ned Beatty, cunoscut pentru rolurile sale din productiile „Deliverance”, „Superman” și „Network”, a murit la varsta de 83 de ani, informeaza Hotnews.ro .Actorul, fost nominalizat la premiile Oscar, a murit din cauze naturale in casa sa din Los Angeles, a spus fiica sa, Blossom Beatty,…

- O femeie a nascut nu mai puțin de zece bebeluși și ar fi stabilit, astfel, un nou record mondial. Cu doar o luna in urma, in mai 2021, o alta femeie stabilise recordul dupa ce a nascut noua copii, in Maroc.

- O fetița cu ochi negri s-a nascut pentru a doua oara, la 2 ani. Este doar unul dintre copiii care nu pot fi salvați in Romania și ajung la tratament in strainatate. La exact 8 luni de cand o insoțeam pe Sofia in drumul ei spre Paris, unde cauta tratament pentru boala genetica rara de care sufera, am…

- Una din personalitatile recunoscute ale muzicii populare romanesti și un mesager profund, al cantecului albaiulian in lume, Nicolae Furdui Iancu, a primit astazi, 27 mai 2021, titlul de „Cetatean de onoare al Municipiului Alba lulia”. Prin adresa „Laudatio pentru artistul Nicolae Furdui Iancu” a doamnei…